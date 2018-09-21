Тренер Акхісара жорстко опустив на землю Селезньова за гру українця в матчі Ліги Європи проти Краснодара

Український нападник Акхісара Євген Селезньов провів невдалий матч в Лізі Європи проти Краснодара.

Про це сказав головний тренер команди Джем Кавчак.

"Не хотілося б бути занадто різким, але сьогодні склалося відчуття, що Євген Селезньов був 12-м гравцем команди суперника. Протягом 80 хвилин зустрічі він падав у простих ситуаціях і сигналізував судді про нібито порушення правил. Так, останні 10 хвилин Селезньов провів з набагато більшою самовіддачею за нашу команду, але в будь-якому випадку це нікуди не годиться.

Маю велику надію, що дана манера гри була для мене лише ілюзією, і я помиляюся. Він не грав чотири матчі через дискваліфікацію і, можливо, втратив форму. Я проведу з ним окрему розмову в спокійній обстановці, ми розберемо цей матч і причини низької якості його гри", – сказав Кавчак.