Півзахисник Цюріха провалився в яму святкуючи гол. ВІДЕО

Півзахисник Цюріха Бенжамін Кололлі в матчі з АЕКом з Ларнаки під час святкування голу провалився в яму.

Про це невдовзі повідомили декілька Twitter-каналів.

Футболіст забив гол і побіг відзначати його до фанатів, але, перестрибнувши через огорожу, Кололлі виявив, що за ним - глибокий рів, де той і зник на час, поки його не витягли партнери по команді.

When you celebrate a goal - and don’t realise how deep the drop is... #UEL pic.twitter.com/bz76x35eA5 — Sporting Index (@sportingindex) 20 сентября 2018 г.

In #EuropaLeague succede anche questo#Kololli dello Zurigo segna ed esulta tuffandosi nel vuoto convinto di raggiungere i suoi tifosi 😂 pic.twitter.com/OEvomzbslu — Francesco Littera (@fralittera) 20 сентября 2018 г.

Гол Кололлі так і залишився єдиним, принісши швейцарському клубу три очки.

Нагадаємо, що Динамо не втримало перемогу в матчі Ліги Європи проти Астани.

Раніше повідомлялося, що Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи.

Джерело - SportArena.