Півзахисник Цюріха провалився в яму святкуючи гол. ВІДЕО

Півзахисник Цюріха Бенжамін Кололлі в матчі з АЕКом з Ларнаки під час святкування голу провалився в яму.

Про це невдовзі повідомили декілька Twitter-каналів.

Футболіст забив гол і побіг відзначати його до фанатів, але, перестрибнувши через огорожу, Кололлі виявив, що за ним - глибокий рів, де той і зник на час, поки його не витягли партнери по команді.

When you celebrate a goal - and don’t realise how deep the drop is... #UEL pic.twitter.com/bz76x35eA5