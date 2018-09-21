Сачко: Після рахунку 4:0 хлопці почали розкуто грати

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів як вдалося його команді забити Арсеналу.

Його слова наводить телеканал Футбол.

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"Після рахунку 4:0 хлопці почали розкуто грати. Плюс Арсенал вже не був настільки сконцентрований. Ми просили хлопців, як би не складалася гра дотримуватися плану, в Арсеналу дуже потужна група атаки, але голи забили через наші помилки. Обов'язково їх розберемо", — наголосив Сачко.

Нагадаємо, Ворскла забила Арсеналу два м'ячі, але програла.

А Шевченко і Ярмоленко завітали до роздягальні Ворскли.

Джерело - Футбол.