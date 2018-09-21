Сачко: Намагалися заспокоїти хлопців у роздягальні, та не допомогло

Головний тренер Ворскли Василь Сачко після гри з лондонським Арсеналом розповів чи виконали футболісти план на гру та чим був корисний звітний матч його підопічним.

Слова керманича ворсклян наводить сайт телеканалу Футбол.

"Добре, що перша гра була з Арсеналом, де хлопцям потрібно справлятися не тільки з грою, але і з хвилюванням. Ми в першому таймі виконували план на гру, перебудовувалися, грали компактно. Ми дивилися багато ігор Арсеналу і намагалися чогось навчитися у їхніх суперників.

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Не зовсім вийшло вибігати у швидкі атаки, але план витримувався. Пропустили після контратаки і після перерви. Намагалися заспокоїти хлопців у роздягальні, та не допомогло. Потім розклеїлись. Приємно, що забили. Ці м'ячі додадуть надалі впевненості. При всій повазі до Арсеналу, будь-які ігри важко програвати. Але цю гру ми все одно можемо занести собі в актив", — сказав Сачко.

Нагадаємо, Ворскла достойно програла Арсеналу.

А капітан Ворскли здивував усіх перед матчем.

Джерело - Футбол.