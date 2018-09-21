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Експерт: Хацкевич заморився бути цапом-відбувайлом

Сьогодні 10:11 1430 0
Експерт: Хацкевич заморився бути цапом-відбувайлом

Експерт телеканалу Футбол Олександр Яковенко прокоментував слова Олександра Хацкевича після матчу з Астаною.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"Раніше я не чув від Олександра Хацкевича такого, щоб він переходив на особистості. Він міг сказати, що хтось помилився, але завжди якось згладжував ці кути. Але сьогодні вирішив пройтися по всіх. Напевно, він втомився бути цапом-відбувайлом", — сказав Яковенко.

Нагадаємо, Хацкевич розкритикував своїх гравців.

Динамо ж втратило перемогу на останніх секундах у матчі з Астаною.

Джерело - Футбол.

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