Стало відомо скільки коштуватимуть квитки на матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті

Стартував продаж квитків на поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті. Уболівальники, які від 20 до 23 вересня придбають квитки на гру з Чорноморцем або Ліоном, отримають пріоритетну можливість купити квитки на матч Шахтар – Манчестер Сіті

Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Квитки можна придбати у касах ОСК Металіст та на офіційному сайті Шахтаря.

Вартість квитків на матч Шахтар – Манчестер Сіті – від 150 до 6 000 гривень.

Нагадаємо, матч відбудеться 23 жовтня в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Шахтар здобув нічию у матчі з Гоффенгаймом.

А Паулу Фонсека розповів про нереалізовані моменти гірників.

Джерело - Шахтар.