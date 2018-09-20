Поршенко привітав Білодід з перемогою на чемпіонаті світу. ФОТО

Президент України Петро Порошенко 17-річна українку Дар'ю Білодід, яка стала чемпіонкою світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Про це йдеться у Twitter глави держави.

"Неймовірний результат! 17-річна Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу з дзюдо. Вітаємо юну киянку та бажаємо успіху у досягненні спортивних вершин!", - написав Порошенко.

Неймовірний результат!



17-річна Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу з дзюдо.



Вітаємо юну киянку та бажаємо успіху у досягненні спортивних вершин! pic.twitter.com/hzlK6JXl20 — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 вересня 2018 р.

У півфіналі Білодід здобула впевнену перемогу над аргентинкою Паулою Парето, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо-2016. У вирішальному поєдинку українська спортсменка була сильнішою чинної чемпіонки світу японки Фуну Тонакі, перемігши іппоном (найвища оцінка в дзюдо).

Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

Джерело - twitter/poroshenko.