Поршенко привітав Білодід з перемогою на чемпіонаті світу. ФОТО

Президент України Петро Порошенко 17-річна українку Дар'ю Білодід, яка стала чемпіонкою світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів.
Про це йдеться у Twitter глави держави.
"Неймовірний результат! 17-річна Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу з дзюдо. Вітаємо юну киянку та бажаємо успіху у досягненні спортивних вершин!", - написав Порошенко.
Неймовірний результат!— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 вересня 2018 р.
17-річна Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу з дзюдо.
Вітаємо юну киянку та бажаємо успіху у досягненні спортивних вершин! pic.twitter.com/hzlK6JXl20
У півфіналі Білодід здобула впевнену перемогу над аргентинкою Паулою Парето, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо-2016. У вирішальному поєдинку українська спортсменка була сильнішою чинної чемпіонки світу японки Фуну Тонакі, перемігши іппоном (найвища оцінка в дзюдо).
Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.
Джерело - twitter/poroshenko.