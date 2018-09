Назвали символічну збірну першого туру Ліги чемпіонів. ФОТО

Стала відма символічна збірна туру першго туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

До неї увійшли чотири гравці Ювентуса, а також по одному представнику Баварії, Реала, ЦСКА, Барселони, Вікторії, Аякса і Манчестер Юнайтед.

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ⚽️👊



*Based on top point scorers pic.twitter.com/jsqq7mL9y2