Назвали символічну збірну першого туру Ліги чемпіонів. ФОТО

Стала відма символічна збірна туру першго туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

До неї увійшли чотири гравці Ювентуса, а також по одному представнику Баварії, Реала, ЦСКА, Барселони, Вікторії, Аякса і Манчестер Юнайтед.

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ⚽️👊



*Based on top point scorers pic.twitter.com/jsqq7mL9y2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 вересня 2018 р.

Голкіпер: Войцех Щенсний (Ювентус)

Захисники: Ніколас Тальяфіко (Аякс), Марсело (Реал), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Давид Алаба (Баварія), Жоау Конселу (Ювентус)

Півзахисники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Нікола Влашич (ЦСКА), Миралем П'янич (Ювентус).

Нападники: Міхаель Крменчик (Вікторія), Ліонель Мессі (Барселона).

Нагадаємо, Шахтар здобув нічию у матчі з Гоффенгаймом.

А Паулу Фонсека розповів про нереалізовані моменти гірників.

Джерело - twitter/ChampionsLeague.