Сачко розповів про стан футболістів Ворскли перед матчем з Арсеналом в Лізі Європи

Мандражу перед грою з лондонським Арсеналом у Лізі Європи в гравців Ворскли немає.
Про це повідомив головний тренер полтавців Василь Сачко.
"Як саме треба налаштувати і мотивувати гравців? Чіткої відповіді немає. Ніхто не дасть її. Це психологія. Це треба відчувати і перебувати всередині команди.
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Я знаю одне – що завдання тренерського штабу – до гравців донести, що їм треба поборотися самим за себе. Щоб вони вийшли і сміливо грали. Я з деякими хлопцями спілкувався і не помітив якогось мандражу. Такі ігри бувають раз у житті. Я розумію, що нам буде дуже важко, але ми постараємося показати хорошу гру", – передає слова Сачка Футбол 1.
Нагадаємо, Ворскла облаштує для вболівальників фан-зону.
А в Лондон Ворскла полетіла з полтавськими чиновниками.
Джерело - Футбол1.