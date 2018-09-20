Футболісти Динамо повторили легендарний ритуал часів Лобановського перед матчем з Астаною

Захисники Віталій Миколенко та Микита Бурда, а також хавбек Віталій Буяльський вийшли на тренування перед матчем з Астаною з поголеними головами.

Це можна помітити на відео тренувальної сесії столичного клубу.

Нагадаємо, що у сезоні Ліги чемпіонів 2000/01 перед матчем проти Манчестер Юнайтед Динамо у повному складі вирішило підстригтись "під нуль". Цікаво, що тоді у числі тих, хто поголив голову був і нинішний керманич "біло-синіх" Олександр Хацкевич. Зазначимо, у тому матчі кияни розійшли миром з "червоними дияволами", розписавши нульову нічию.

Чи допоможе це киянам сьогодні, в матчі 1-го туру Ліги Європи проти Астани – дізнаємось за декілька годин. Стартовий свисток у матчі Динамо – Астана пролунає вже о 20 годині за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Чемпіон.