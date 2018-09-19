Кіченок пройшла до наступного раунду на турнірі у Японії

Людмила Кіченок у парі зі словенкою Катаріною Среботнік на старті турніру в Токіо святкують перемогу проти третіх сіяних Чжань Хаоцін з Тайваню і китаянці Ян Чжаосюаня

Зустріч тривала 1 годину і 12 хвилин, а україно-сербський тандем виграв — 6:3, 6:4.

У кожному сеті Кіченок і Среботнік програли по два гейми на своїй подачі, а також виконали по три брейка.

За місце в півфіналі українка і словенка посперечаються з японською парою Мію Като/Макото Ніномія. З Ніномією наша тенісистка виступала на турнірах в Австралії на старті сезону. У Хобарті дівчата дійшли до фіналу.

Нагадаємо, сестри Кіченок з Костюк спробували себе у ролі моделей.

Також Цуренко потренувалася в Римі.

Джерело - Чемпіон.