Ліга чемпіонів. Шахтар - Гоффенгайм 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Шахтар - Гоффенгайм

Ліга Чемпіонів. Група F, 1-й тур

ОСК Металіст, Харків. 19 вересня, 20:00

Матч завершується, Гоффенгайм провів хорошу першу половниу гри, а також початок другого тайму, але потім Шахтар почав атакувати і ледь не вирвав перемогу в матчі.

90' Зачепився за м'яч біля лицьової лінії Ісмаїлі і низом прострілив уздовж воріт, але на дальній штанзі трохи не встиг до м'яча Бутко.

90' Перехопив м'яч в центрі поля Коваленко і вирізав чудовий пас на Мораеса, якого в підкаті збив Пош. Арбітр не вгледів порушення в цьому епізоді.

90' П'ять хвилин додає арбітр до основного часу.

90' Небезпечний момент створює Шахтар. Заметушився у штрафному суперника м'яч після подачі з кута поля і прилетів до Марлоса. Пробив у дотик Марлос в дальній кут. Безсилий був голкіпер, але Пош на лінії зупинив м'яч корпусом.

89' Проривався по флангу Ісмаїлі, але напоровся на Кадеребека, який грамотно поставив корпус і відтіснив від м'яча опонента.

87' На фланзі заїхав Нордтвейт ззаду по ногах Тайсону. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь донеччан.

86' Шахтар продовжує грати першим номером, потрібно забити ще, і донеччани це розуміють.

84' Отримав пошкодження Крамарич, замість нього виходить Нельсон.

82' Супер гольовий момент в Шахтаря. Прострілював Тайсон, Мораес вже замикав простріл, але в останню мить захисник торкнувся до м'яча і він трохи перелетів ногу форварда Шахтаря.

81' ГОООООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок. Розіграли кутовий "гірники" Марлос скинув на Майкона, а той пробив здалеку і забив. Чудовий дебют.

80' Заробляє кутовий Коваленко.

79' Провели заміну "гірники". Замість Алана Патріка шанс проявити себе отримав Барберан Майкон.

78' Спочатку Демірбай пробив у стінку, а потім Крамарич пробив повз ворота.

76' Дуже небезпечний штрафний біля воріт Шахтаря, приблизно 23 метра до воріт, Ракицький заробив жовту картку.

75' Друга заміна у складі Гоффенгайма. Замість Адама Салая на поле вийшов Стівен Цубер.

73' Запускав пасом в прорив по флангу Шульц Жоелінтона, але той програв швидкісну дуель Ракицькому і втратив м'яч.

71' Насідає Шахтар на ворота суперника, але поки що не вдається пройти оборону німецької команди.

70' Подав зі штрафного Демірбай на одинадцять метрів, але тут виграв верх Хочолава і головою виніс м'яч подалі.

68' Не вдається Шахтарю атакувати, таке відчуття ніби рахунок рівний.

66' Отримав по ногах в центрі поля Грілліч від Степаненка. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар для гостей.

64' Тікав на швидкості в контратаку Тайсон, але отримав по ногах від Поша. Потрібно було давати жовту, але арбітр пошкодував гравця.

63' Заміна у складі Гоффенгайма, замість Біттенкурта виходить Демірбай.

61' Активізувалися гравці Шахтаря, як тільки українська команда вімкнула швидкість з'явилися небезпечні моменти.

60' Забиває Шахтар, але перед цим гравець "гірників" опинився у офсайді.

59' Втік Тайсон на швидкості до чужого штрафного і видав пас вперед на хід Мораесу, але той трохи не дотягнувся до м'яча.

58' Прорвався Марлос в штрафний і в боротьбі із захисником скинув під удар Тайсону, який з ходу вдарив у ближній кут. На шляху м'яча опинився захисник.

56' Перша заміна в матчі. Замість Сергія Болбата виходить Віктор Коваленко.

55' Не вдається Шахтарю зачепитися за м'яч, Гоффенгайм небезпечно атакує.

54' Небезпечний удар від Крамарича, трохи вище воріт пролетів м'яч.

53' Небезпечний штрафний заробляє Гоффенгайм. Змістився Жоелінтон з флангу в штрафний, але перед лінією отримав по ногах від Патріка. Це жовта для гравця Шахтаря.

52' Підхопив м'яч перед чужій штрафній Салаї і пробив в дальній нижній кут. Довелося постаратися П'ятову, щоб врятувати свою команду.

51' Потрібно додавати донеччанам в атаці в другому таймі. Занадто пасивними виглядали вони в атаці в першій половині

49' Подав Ракицький зі штрафного на дальню штангу, але тут Мораес пробити головою не дозволив Фогт.

48' Прорвався по лівій бровці Ісмаїлі і готовий був прострілювати, але отримав по ногах від Пошана. Штрафний виконають донеччани.

47' Шахтар розпочинає другу половину гру в атаці, не дають німцям вийти зі своєї половини поля.

46' Шахтар розпочинає другий тайм розіграшом з центру поля.

Перший тайм завершується, Шахтар поступається Гоффенгайму на власному полі, Фонсека має щось змінити щоб команда змогла вирват перемогу.

45' В центрі поля контролює м'яч Гоффенгайм, не особливо поспішаючи вперед.

45' Арбітр додає дві хвилини до основного часу.

45' Мораес заробляє жовту картку за фол проти Біттенкурта біля чужого штрафного майданчика.

44' Розрізним пасом Крамарич запускав по флангу Шульца, але того випередив Бутко, грамотно поставив корпус і відібрав м'яч.

42' Пройшов лівим флангом Ісмаїлі і виконав навіс на дальню штангу, де намагався пробити головою Мораес, але махнув повз м'яч.

40' Мораес отримав м'яч в чужій штрафній після пасу Болбата і тут же відкотив під удар Тайсону, але з пострілом останнього без проблем впорався Бауманн.

38' Гоффенгайм виходить вперед! Відбулася подача з кутового, П'ятов невдало зіграв на виході, Нортвейт випередив українського кіпера і забив у пусті ворота.

36' Знову небезпечний момент біля воріт Шахтаря. Накрутив суперника на фланзі Шульц і подав у центр штрафного майданчика, куди на всіх парах увірвався Біттенкорт і головою пробив по воротах. Точно в руки голкіперу прилетів снаряд.

35' Хорошу подачу у штрафний суперника виконав Біттенкурт на хід Крамаричу, але в останній момент Хочолава в стрибку вибив м'яч на кутовий.

34' Активніше почали грати гравці Гоффенгайма, потрібно заспокоїти гру донечанам.

32' Отримав по ногах Біттенкурт в центрі поля від Патріка. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь німців.

31' Знову подача Ракицького зі штрафного закінчилася нічим. Після подачі на дальню штангу спокійно м'яч головою виніс Пош.

29' Тайсон втік в контратаку, увірвався на швидкості в штрафний, але перед лінією отримав по ногах від Грілліча. Заслужена жовта гравцеві Гоффенгайма.

27' ГОООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок. Пройшов лівим флангом Ісмаїлі, уклав на замаху на газон Нордтвейта, увірвався в штрафний і пробив у падінні в дальній кут. Схоже, що не бачив момент удару Бауманн і не зміг врятувати свою команду.

25' Не вдалося Гоффенгайму нічого створити.

24' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Жоелінтон і тут же пробив в ближній кут. М'яч влучив у спину Хочолави і пішов на кутовий.

23' Хорошим розрізним пасом виводив Марлос на ворота суперника Мораеса, але тому не дозволив пробити Фогт.

21' Марлос підхопив м'яч перед штрафним і віддав пас на хід Бутку, який подав у воротарський майданчик, де міг замикати Мораес, але грамотно на виході зіграв Бауманн і відвів загрозу від своїх воріт.

19' Запустив пасом Тайсон в прорив по флангу Ісмаїлі, який тут же прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів на цей пас не відгукнувся.

18' Подавав зі штрафного Грілліч на лінію воротарського, але тут виграв верх Хочалава і виніс м'яч головою подалі від воріт.

16' Гольовий момент в Гоффенгайма! Пробив з розвороту Сцалай метрів з семи після скидки від Жоелінтона. П'ятов продемонстрував диво реакції і врятував сою команду.

15' Вирішили господарі розіграти м'яч, але задум не вдався, продовжується позиційна атака.

14' Ісмаїлі заробляє перший кутовий для Шахтаря.

13' Не вдається Шахтарю зробити навалу на ворота німецької команди, на позиційні атаки "гірників" Гоффенгайм відповідає швидкими випадами.

11' Перехопив м'яч в центрі поля Біттенкурт і тут же пасом запустив у прорив Крамарича, але встиг повернутися в оборону Степаненко і перехопив цей пас.

9' Прорвався на швидкості по лівій бровці Шульц і низом прострілив уздовж воріт, але м'яч перехопив у своєму штрафному Хочолава.

8' Тепер Шахтарю доведеться більше атакувати, нагадаю, що Шахтар ще не разу не програвав у Харкові, в єврокубках.

6' Гоффенгайм виходить вперед. Степаненко втратив м'яч у центрі Біттенкурт дав розрізаючу передачу в штрафний майданчик, де Грілліч без проблем перекинув голкіпера.

5' Відбулася подача, але П'ятов вибив м'яч руками.

4' Заробляє Гоффенгайм перший кутовий в матчі.

3' Шахтар намагається грати короткими передачами, в той час як німецька команда більше грають через довгі паси.

2' Гірники з перших хвилин контролюють м'яч, Гоффенгайм не намагається активно пресингувати.

1' Гоффенгайм розпочинає матч передачею з центру поля.

У Харкові лунає гімн Ліги Чемпіонів.

Команди виходять на стадіон ОСК Металіст

Нагадаємо, команди визначилися з формою на матч.

Стали відомі склади команд.

Сьогодні, 19 вересня донецький Шахтар візьме старт в груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19.

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Суперником гірників у 1-му турі групи F стане німецький Гоффенгайм.

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Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію починаючи з 19:45.

Джерело - Чемпіон.