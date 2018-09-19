Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар вдома поступився Гоффенгайму

Шахтар U-19 програв Гоффенгайму U-19, в рамках першого туру юнацької Ліги УЄФА.

Перший тайм проходив у боротьбі з боку обох команд. Суперники пішли б на перерву за нульової нічиї, якби не фол у штрафному майданчику Шахтаря на гравцеві німців. Пенальті взявся пробивати Альберіко і не схибив – 1:0.

На 61-й хвилині зустрічі Гоффенгайму вдалось подвоїти свою перевагу. Гості спіймали Шахтар на контратаці та впевнено реалізували свій випад.

Після цього команди дещо заспокоїлись, проте за 15 хвилин до кінця матчу Шахтар зміг відіграти один м'яч. Кулаков виграв повітря після подачі з кутового та результативно пробив головою. Шахтар намагався створювати моменти та загострювати біля воріт Гоффенгайма, проте німці спокійно довели матч до завершення.

В підсумку 2:1 поразка юнацького складу Шахтаря, в рамках 1-го туру юнацької Ліги УЄФА.

Юнацька Ліга УЄФА

1 тур

19 вересня

Шахтар – Хоффенхайм 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Альберіко, 0:2 - 61 Тублук, 1:2 - 74 Кулаков.

Нагадаємо, що зустріч основних Шахтар - Гоффенгайм розпочнеться о 19.55.

Матч транслюватиме телеканал Футбол 2.

Джерело - Чемпіон.