Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар вдома поступився Гоффенгайму

Мій профіль

Шахтар - Гоффенгайм: анонс та прогноз матчу ЛЧ

Сьогодні 11:17 606 2
Ворскла взяла у Лондон місцевих чиновників, які не знають нічого про клуб. ВІДЕО
Сьогодні 17:14 150
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО
Сьогодні 16:25 97
Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 16:05 177
Ліверпуль влаштував гольову перестрілку з ПСЖ, Локомотив розгромно програв Галатасараю. Інші результати першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Сьогодні 00:08 2685
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 19:45 834
Цуренко потренувалася у Римі. ФОТО
Вчора 19:31 430
Ломаченко визнаний найкращим боксером світу
Вчора 15:11 916
Світоліна вразила фотографіями з тренування на березі Карибського моря
17.09.2018 23:55 3507
Україна в нервовому матчі поступилася Чорногорії
17.09.2018 23:03 1733
Блоги
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:25 97
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:00 580
Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО
Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 10:13 618
Звабливі Кіченок та неймовірна Костюк: тенісистки спробували себе в ролі моделей. ВІДЕО
Звабливі Кіченок та неймовірна Костюк: тенісистки спробували себе в ролі моделей. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 1459 1
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:58 678
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:27 Бокс Кличко-молодший не йтиме в політику 55
17:14 Футбол Ворскла взяла у Лондон місцевих чиновників, які не знають нічого про клуб. ВІДЕО 150
16:53 Бокс Ломаченко розповів, коли зможе боксувати з Гарсією 191
16:41 Футбол Фоменко розповів як потрапив на посаду головного тренера 251
16:25 Біатлон Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО 97
16:17 Бокс Кличко-молодший викладатиме у Гарварді 217
16:05 Футбол Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 177
15:51 Футбол Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар вдома поступився Гоффенгайму 261
15:32 Бокс Усик розповів, який гонорар він отримав за виграш Боксерської Суперсерії 407
15:10 Футбол Український журналіст представив Астану як надзвичайно грізного суперника для Динамо в Лізі Європи. ВІДЕО 314
15:00 Футбол Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО 580
14:50 Футбол Гравці Шахтаря перед матчем з Гоффенгаймом прогулялися Харковом. ВІДЕО 385
14:32 Футбол Колишній прем'єр-міністр Великобританії може стати головою АПЛ 259
14:11 Теніс Козлова побореться за півфінал на турнірі в Китаї 233
13:51 Футбол Відомий український журналіст критично "проїхався" по тренерському штабу Динамо 778
13:31 Футбол Гравці Ворскли отримають премію за бронзу чемпіонату України 240
13:11 Футбол Шахтар-Гоффенгайм: команди визначилися з формою на матч. ФОТО 595
12:48 Футбол Шахтар стартує на євроарені. Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Гоффенгайм 838
12:30 Футбол Пердута: Ми також вміємо грати у футбол 408
12:11 Футбол Cерія B відреагувала на чутки про призупинення чемпіонату 376
11:51 Футбол Ліверпуль видав найкращий старт сезону за останні 57 років 677
11:31 Бокс Чемпіон світу за версією WBC попався на вживанні кокаїну 1028
11:17 Футбол Шахтар - Гоффенгайм: анонс та прогноз матчу ЛЧ 606 2
11:10 Футбол Як Наполі билося в белградську стіну. ВІДЕО 381
10:52 Футбол Анчелотті: Не варто драматизувати 467

Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар вдома поступився Гоффенгайму

Сьогодні 15:51 261 0
Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар вдома поступився Гоффенгайму

Шахтар U-19 програв Гоффенгайму U-19, в рамках першого туру юнацької Ліги УЄФА.

Перший тайм проходив у боротьбі з боку обох команд. Суперники пішли б на перерву за нульової нічиї, якби не фол у штрафному майданчику Шахтаря на гравцеві німців. Пенальті взявся пробивати Альберіко і не схибив – 1:0.

На 61-й хвилині зустрічі Гоффенгайму вдалось подвоїти свою перевагу. Гості спіймали Шахтар на контратаці та впевнено реалізували свій випад.

Після цього команди дещо заспокоїлись, проте за 15 хвилин до кінця матчу Шахтар зміг відіграти один м'яч. Кулаков виграв повітря після подачі з кутового та результативно пробив головою. Шахтар намагався створювати моменти та загострювати біля воріт Гоффенгайма, проте німці спокійно довели матч до завершення.

В підсумку 2:1 поразка юнацького складу Шахтаря, в рамках 1-го туру юнацької Ліги УЄФА.

Юнацька Ліга УЄФА

1 тур

19 вересня

Шахтар – Хоффенхайм 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2  Альберіко, 0:2 - 61 Тублук, 1:2 - 74 Кулаков.

Нагадаємо, що зустріч основних Шахтар - Гоффенгайм розпочнеться о 19.55.

Матч транслюватиме телеканал Футбол 2.

 

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()