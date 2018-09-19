Український журналіст представив Астану як надзвичайно грізного суперника для Динамо в Лізі Європи. ВІДЕО

В Астані є міцні та досвідченні гравці, тому недооцінювати команду не варто.

Про це сказав заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов.

"В останні роки Астана - незмінний чемпіон Казахстану, флагман національного футболу. В її складі виступають футболісти збірної країни. Одним словом, в команді є міцні, досвідчені хлопці. Найбільше боюся недооцінки киянами цього суперника",- говорить Шахов.

Нещодавно Динамо втратило очки у матчі з Зорею.

Одіозний експерт Віктор Леоненко звинуватив у цьому президента клубу.

Джерело - youtube/Динамо.