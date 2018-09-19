Колишній прем'єр-міністр Великобританії може стати головою АПЛ

Тоні Блер, який обіймав посаду прем’єра Великобританії може стати главою АПЛ.
Про це повідомляє Daily Mail.
Кандидатура колишнього прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера є в списку претендентів на посаду нового глави англійської Прем'єр-ліги.
Інші можливі кандидатури – екс-глава телевізійного холдингу BT Гевін Паттерсон і керівник Sky Sports Барні Френсіс,
Чинний глава АПЛ Річард Скадемор покине свій пост у грудні.
Нагадаємо, Ліверпуль видав найкращий старт сезону за останні 57 років.
Нагадаємо, Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.
Джерело - football24.