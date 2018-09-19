Cерія B відреагувала на чутки про призупинення чемпіонату

Італійська Серія В не буде призупинена, як повідомлялось раніше.

Про це повідомляє Football Italy.

"Надто багато плутанини з цією темою, а деякі ЗМІ навіть розповсюджують інформацію про призупинення Серії В. Чемпіонат буде продовжений, тому що цього хочуть мільйони уболівальників. Немає ніякого рішення про те, що він буде зупинений", – передає видання текст заяви Серії В.

Нагадаємо, другий за силою дивізіон Італії стартував із 19 учасниками, які вже встигли зіграти три тури.

Нагадаємо, Рома втратила очки в матчі з К'єво.

Джерело - football24.