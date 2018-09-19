Сидорчук: Купив Infiniti, але зрозумів, що зробив дурницю

Капітан Динамо Сергій Сидорчук свої перші заощадження витратив на купівлю квартири своїм батькам.
Про це розповів сам гравець.
"До 19 років я жив з батьками в гуртожитку. Для мене власне житло завжди було пріоритетом. Коли їхав у Запоріжжя вдалось придбати батькам квартиру.
Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
А вже як переїхав до Києва почав збирати на власну, але закортіло купити автомобіль. Придбав в кредит Infiniti FX 37. Зрозумів, що зробив дурницю і почав знову заощаджувати для купівлі житла", – сказав Сидорчук.
Нещодавно Динамо втратило очки у матчі з Зорею.
Одіозний експерт Віктор Леоненко звинуватив у цьому президента клубу.
Джерело - отдушивдушу.