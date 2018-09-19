Клопп прокоментував фантастичну гру Ліверпуля у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ

Гравці Ліверпуля повністю виконали план на гру Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це сказав головний тренер команди Юрген Клопп.

"Це було фантастично. Ми грали сміливо і дуже пристрасно. Не давали супернику розбігтися і здорово оборонялися. Проти ПСЖ не можна грати на 95%. Перемогу можна здобути тільки, якщо граєш на максимумі. Хлопці просто чудово впоралися з планом на гру", - сказав Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу у матчі з ПСЖ.

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Джерело - sport.ua.