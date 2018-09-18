Шахтар — Гоффенгайм: донеччани оприлюднили заявку на матч

Стала відома заявка Шахтаря на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма.
Паулу Фонсека розраховує на 22 футболістів.
До вашої уваги склад Шахтаря на матч Ліги чемпіонів.
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Воротарі: Шевченко, П'ятов, Кудрик.
Захисники: Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Ракицький, Данченко.
Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Патрік, Майкон, Сіпріано, Тотовицький, Болбат, Коваленко, Фернандо.
Нападники: Кайоде, Мораес.
Наша заявка на завтрашний матч @ChampionsLeague #ШахтерХоффенхайм. pic.twitter.com/7gyzsPQg8I— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 18 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Шахтар провів відкрите тренування.
А суперник донеччан прилетів до Харкова.
Джерело - Шахтар.