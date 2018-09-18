Генеральний директор Арсенала розповів про звільнення Раванеллі

Фабріціо Раванеллі залишився на посту тренера київського Арсенала.
Про це розповів генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко.
"На даний момент Фабріціо Раванеллі не пішов. Він готує команду до наступного матчу проти Олімпіка", – сказав Москаленко.
Зазначимо, президент київського Арсенала Івица Пирич заявив, що час прощатись з головним тренером команди Фабріціо Раванеллі.
До слова, Арсенал під керівництвом Раванеллі зумів здобути лише одну перемогу в чемпіонаті України.
Команда має 4 очки після восьми турів і займає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ.
Джерело - football24.