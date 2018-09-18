Генеральний директор Арсенала розповів про звільнення Раванеллі

Фабріціо Раванеллі залишився на посту тренера київського Арсенала.

Про це розповів генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко.

"На даний момент Фабріціо Раванеллі не пішов. Він готує команду до наступного матчу проти Олімпіка", – сказав Москаленко.