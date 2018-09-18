У суперника збірної України в Лізі Європи змінився тренер. ФОТО

На пост головного тренера збірної Чехії з футболу призначили Ярослава Шильгави. На цій посаді він змінив Карела Яроліма, під керівництвом якого команда програла матч з Україноюв Лізі націй.

Про це повідомив офіційний Twitter чеської футбольної асоціації.

Jaroslav Šilhavý působil u národního týmu jako asistent Karla Brücknera a později i Petra Rady 👌 Na tiskové konferenci prozradil, že s prvně jmenovaným své nové angažmá probíral 🎙 pic.twitter.com/fR6Zaqm8uw — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 18 вересня 2018 р.

Про можливе призначення Шильгави раніше повідомляв голова Чеської асоціації футболу Мартін Малік. За його словами, в особі 56-річного тренера збірна отримає одного з найвидатніших фахівців в історії чемпіонатів Чехії.

16 жовтня чеська збірна зіграє проти України. За три дні до цього на Чехію очікує ще один матч в рамках Ліги націй проти Словаччини.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - twitter/ceskarepre_cz.