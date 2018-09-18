Девич розповів чому так багато забиває на старті сезону

Форвард Сабаха Марко Девич задоволений своєю грою .

Про це розповів сам гравець.

"Так вийшло, що забиваю в кожному турі. Не пам'ятаю, щоб в своїй кар'єрі стільки забивав у стартових турах. Це все це завдяки довірі тренерського штабу і партнерів по команді, які створюють мені моменти. Це мене окрилює і додає впевненості. Не хочу зупинятися", – цитує Девича Azerisport.