Зінченко зіграє за Мансіті у матчі Ліги чемпіонів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може вийти в складі своєї команди на матч Ліги чемпіонів проти Ліона.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на RMC Sport.

За інформацією видання, в команді травмовані конкуренти українця на позиції. Лівий захисник Бенджамін Менді отримав пошкодження на тренуванні й участь француза в матчі під питанням. Також на два тижні вилетів Фабіан Делф, якого Жузеп Гвардіола ставить на позицію лівого фулбека.

За таких обставин у наставника "містян" залишається вибір між центральним захисником Емеріком Ляпортом і Зінченком. Може Гвардіола задіяти і правого захисника, бразильця Даніло, однак той після травми на поле ще не виходив.

Нагадаємо, Зінченко цього вікену потрапив вперше цього сезону в заявку Мансіті.

Але на поле українець так і не вийшов.

Джерело - Xsport.