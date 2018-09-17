Шуфрич прокоментував можливість купівлі київського Динамо

Екс-президент Говерли Нестор Шуфрич не збирається купувати київське Динамо.

Про це повідомив сам політик.

"Інформація про нібито продаж Суркісом київського Динамо мені, є яскравим прикладом фейкових новин. Я бажаю успіху клубу і впевнений, що сім’я Суркіс зробить все для його розвитку і розвитку футболу в цілому", – зазначає Шуфрич.

Відзначимо, нещодавно журналіст Роман Реведжук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив, що Шуфрич збирається купити столичний клуб. За словами журналіста, вже навіть були проведені перемовини та досягнуто домовленості.

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Динамо.

Раніше,Суркіс розповів чому влітку не підписали нападника.

Джерело - pmg.ua.