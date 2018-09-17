Українець дублем відзначається за колишню команду Мілевського. ВІДЕО

Брестське Динамо здобуло перемогу над Торпедо-БелАЗ у домашньому поєдинку 21-го туру чемпіонату Білорусі з рахунком 2:0.

Обидва голи у складі господарів поля на рахунку українського нападника Олексія Хобленко.

Відзначимо, що тепер на рахунку форварда 3 результативні удари в трьох матчах проведених в складі команди з Бреста.

Чемпіонат Білорусі

21-й тур

17 вересня

Динамо - Торпедо 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 24 Хобленко, 2:0 – 42 Хобленко.

Нагадаємо, Артем Мілевський перейшов до Кішварди наприкінці серпня.

Напередодні, інший український футболіст - Іван Петряк приніс Ференцварошу перемогу над Гонведом у матчі лідерів чемпіонату Угорщини.

Джерело - Чемпіон.