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Колишній нападник збірної України забиває в 4-й грі поспіль і виводить свою команду в лідери чемпіонату. ВІДЕО

Сьогодні 21:34 56 0
Колишній нападник збірної України забиває в 4-й грі поспіль і виводить свою команду в лідери чемпіонату. ВІДЕО

Екс-нападник збірної України Марко Девич приніс перемогу Сабаху в матчі 4 туру чемпіонату Азербайджану проти Габали.

34-річний українець сербського походження провів на полі всю гру і знову відзначився забитим м'ячем ціною у 3 очки. Раніше Девич уже забивав за Сабах – це його 4-й результативний матч поспіль. Цього разу Марко розписався у воротах українця Дмитра Безотосного.

За 4 матчі клуб з Баку набрав 9 очок і займає 1 місце в турнірній таблиці.

Суперник Ворскли Карабах, який також мінімально переміг у звітному турі, має 7 пунктів і гру в запасі.

Нагааємо, Девич перейшов до Азейбаржану.

Раніше була інормація, що Марко може повернутися в Металіст.

Джерело - Чемпіон.

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