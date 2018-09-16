Хацкевич прокоментував чергову втрату очок Динамо в УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич засмучений нічиєю в матчі 8-го туру української Прем'єр-Ліги проти Зорі.

Про це розповів сам наставник команди.

"Є позитивні емоції, є негативні. У нас була зустріч всією командою, з президентом. Напрямок є, рухаємося крок за кроком. Сьогоднішня нічия рівносильна поразці. Але за ставлення до справи, до того, про що ми домовлялися, я вдячний. Зрозуміло, що всі засмучені. Ми сьогодні втратили два очки", – цитує Хацкевича офіційний сайт киян.