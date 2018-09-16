Шевченко зробив заяву, щодо натуралізації Мораеса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко стверджує, що не пропонував бразильцю Жуніору Мораесу змінити громадянство.

Про це повідомляє Команда 1.

"Я ніколи і нікому не пропоную натуралізацію, це не в моїй компетенції. Працюю лише з тими футболістами, які мають український паспорт. Якщо людина хоче змінити громадянство і має на це всі підстави - прекрасно", - сказав Шевченко.

За його словами, поки Мораес не отримав українське громадянство, немає сенсу обговорювати його кандидатуру.

"Не хочу розмірковувати про це навіть гіпотетично. Зараз у мене є ті футболісти, які є. Ось якщо Мораес стане українцем, тоді можна буде щось говорити", підкреслив тренер.

Нагадаємо, Жуніор Мораес заявив про бажання виступати за збірну України.

Водночас, форвард Шахтаря зауважив, що все ще сподівається отримати виклик зі збірної Бразилії.

Джерело - Команда 1.