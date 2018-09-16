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Президент Реалу вже шкодує про призначення Лопетегі тренером

Сьогодні 13:51 646 0
Президент Реалу вже шкодує про призначення Лопетегі тренером

Президент Реалу Флорентіно Перес незадоволений новим головним тренером мадридців Хуленом Лопетегі. 

Про це повідомляє Don Balon. 

Переса обурили рішення Лопетегі під час матчу Лі Ліги проти Атлетіко, з яким Реал зіграв внічию. Зокрема, президенту не сподобались рішення залишити в запасі Каземіро та Іско, а також зімни Луки Модріча та Гарета Бейла. 

Нагадаємо, Реал зіграв із Атлетіком унічию 1:1 та втратив перші очки у нинішньому чемпіонаті Іспанії

Раніше, Лопетегі замінив на посту головного тренера Реалу Зінедіна Зідана та був зі скандалом звільнений зі збірної Іспанії

Джерело - Don Balon.

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