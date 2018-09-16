Ребров: Щасливий, що вдалося перемогти другу команду Угорщини

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди над Гонведом.

Про це повідомляє офіційний сайт Ференцвароша.

"Це був важливий матч, тому, що ми грали з другою командою чемпіонату. Щасливий, що нам вдалося перемогти. У другому таймі ми не так вражаюче діяли в атаці. Нам довелося зосередитися на обороні. Радий, що ми зіграли дуже організовано", - сказав Ребров.

За словами екс-тренера Динамо, він впродовж сезону використовуватиме різні тактичні схеми.

"Команда змушене поміняла тактику і підлаштувалася під зміни в складі суперника. Задоволений, що вдалося зберегти свої ворота в недоторканності. По ходу сезону я буду використовувати різні тактичні схеми. Мої футболісти готові до цього", - запевнив Ребров.

Нагадаємо, у центральному матчі чемпіонату Угорщини перемогу Ференцварошу приніс гол українця Івана Петряка.

Крім цього, Артем Мілевський допоміг Кішварді здобути першу домашню перемогу у чемпіонаті Угорщини.

Джерело - Офіційний сайт Ференцвароша.