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Ребров: Щасливий, що вдалося перемогти другу команду Угорщини

Сьогодні 12:19 469 0
Ребров: Щасливий, що вдалося перемогти другу команду Угорщини

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди над Гонведом. 

Про це повідомляє офіційний сайт Ференцвароша. 

"Це був важливий матч, тому, що ми грали з другою командою чемпіонату. Щасливий, що нам вдалося перемогти. У другому таймі ми не так вражаюче діяли в атаці. Нам довелося зосередитися на обороні. Радий, що ми зіграли дуже організовано", - сказав Ребров. 

За словами екс-тренера Динамо, він впродовж сезону використовуватиме різні тактичні схеми. 

"Команда змушене поміняла тактику і підлаштувалася під зміни в складі суперника. Задоволений, що вдалося зберегти свої ворота в недоторканності. По ходу сезону я буду використовувати різні тактичні схеми. Мої футболісти готові до цього", - запевнив Ребров. 

Нагадаємо, у центральному матчі чемпіонату Угорщини перемогу Ференцварошу приніс гол українця Івана Петряка

Крім цього, Артем Мілевський допоміг Кішварді здобути першу домашню перемогу у чемпіонаті Угорщини

 

Джерело - Офіційний сайт Ференцвароша.

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