Шальке без Коноплянки програв Борусії М, результати інших матчів 3 туру Бундесліги. ВІДЕО

Шальке без дискваліфікованого Євгена Коноплянки посупився у 3 турі чемпіонату Німеччини Борусії з Менхенгладбаху.

Коноплянка пропускав матч проти Борусії, через дискваліфікацію у попередній грі Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

3-й тур

15 вересня

Боруссія М - Шальке 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Гинтер, 2:0 - 76 Херманн, 2:1 - 90 Емболо

Баварія - Байєр 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Веделл (пен.), 1:1 - 10 Толіссо, 2:1 - 19 Роббен, 3:1 - 89 Хамес Родрігес

Вилучення: 80 Бельарабі (Байєр)

Вольфсбург - Герта 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Ділросун, 1:1 - 87 Маллі, 1:2 - 90 Дуда, 2:2 - 90 Мехмеді

Майнц - Аугсбург 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 82 Джі Дон Вон, 1:1 - 87 Уджа, 2:1 - Максім 90

Лейпциг - Ганновер 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Поульсен, 1:1 - 13 Фюллькруг, 2:1 - 40 Вернер, 3:1 - 63 Вернер, 3:2 - 65 Альборноз

Фортуна - Гоффенгайм 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Моралес, 1:1 - 86 Нельсон, 2:1 - 88 Лукебакіо

Нагадаємо, Коноплянка був вилучений з поля у матчі 2-го туру чемпіонату Німеччини проти Герти.

Раніше, Коноплянка пропустив стартову гру сезону через травму.

Джерело - Чемпіон.