Дніпро-1 не дозволив Оболоні провести тренування на Дніпро-арені

Скандал розгорівся в першій лізі напередодні 9-го туру. В центральному матчі туру Дніпро-1 приймає Оболонь-Бровар. Перед цим матчем господарі заборонили гостям провести тренування на Дніпро-Арені.

Тим самим, Дніпро-1 порушив регламент, впевнений спортивний директор київського клубу Олександр Різниченко.

"У регламенті написано, що команда-господар зобов'язана надати поле, на якому проводитиметься матч, для тренування команди-гостей. Те, що сталося в Дніпрі, виходить за рамки. Нам не надали поле стадіону Дніпро-Арена. Нас навіть не пустили на територію стадіону, щоб футболісти пройшлися по бігових доріжках. Команда постояла біля зачинених воріт, розвернулася і пішла", - заявив Різниченко.

Матч Дніпро-1 — Оболонь-Бровар відбудеться в суботу. Початок о 16.00.

Нагадаємо, першоліговий Миколаїв вигнав двох футболістів.

А шість команд першої ліги планують атестуватися до Прем'єр-ліги.

Джерело - Футбол.