Боруссія Д - Айнтрахт. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу 3-го туру Бундесліги

Третій тур Бундесліги розпочнеться матчем Боруссія Д - Айнтрахт.

Оцінювати рівень конкуренції у верхній частині таблиці поки рано - кожна команда Бундесліги в новому сезоні зіграла всього 180 хвилин. Але Боруссії все одно є, над чим поміркувати. Нічия в Ганновері повинна опустити команду на землю після яскравої перемоги над Лейпцигом і зрозуміти, що такий результат не личить команді, яка намагається відіграти невдачі минулого сезону. Домашній матч з Айнтрахтом - прекрасна можливість довести, що висновки зроблені.

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Джерело - Чемпіон.