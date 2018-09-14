Евертон може недорахуватися очок через тренера

Англійська футбольна асоціація може зняти з Евертона очки в Англійській Прем'єр-лізі за незаконні переговори з нинішнім тренером "ірисок" Марко Сілвою торік.

Про це повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, португальський фахівець спілкувався з представниками Евертона, будучи тренером Уотфорда. А це заборонено в Англії.

Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

У підсумку, шерншні звільнили наставника, а влітку Сілва таки став тренером "ірисок".

Таким чином, на клуб і тренера можуть накласти грошовий штраф. Окрім цього клубу загрожує зняття очок у турнірі. Наразі у Евертона 6 очок в АПЛ. Команда займає 7 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, в Україні стартує 8-й тур Української Прем'єр-ліги.

Джерело - Xsport.