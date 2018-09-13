У К'єво відібрали 15 очок за фінансові махінації

Федерація футболу Італії ухвалила рішення у справі про фінансові махінації в К'єво.

Про це повідомляє FootballItalia.

Клуб позбавили трьох очок у серії А та оштрафували на 200 тисяч євро. А президента К'єво Лука Кампеделлі відсторонили від футболу на три місяці. Спочатку обвинувачення вимагало позбавити команду 15 очок.

Керівництво клубу звинувачується в умисному завищенні прибутку від продажу та оренди футболістів з метою отримання ліцензії на участь в серії А. Сума фіктивного прибутку склала понад 25 мільйонів євро.

Після набуття чинності покарання у К'єво буде мінус 2 очка.

Нагадаємо, Інтеру доведеться продати гравців на 40 мільйонів Євро.

Тим часом президент-утікач Карпат подорожує Європою.

Джерело - football-italia.