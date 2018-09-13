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Українська хокейна ліга презентувала нову емблему сезону

Сьогодні 16:09 197 0
Українська хокейна ліга презентувала нову емблему сезону

Керівництво Української хокейної ліги вирішило оновити логотип Чемпіонату України на звітний сезон

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Змагання стартують втретє, тому в основі логотипу лежить цифра три. Окрім неї - герб УХЛ та нанесені роки звітного сезону. Новий логотип буде на формах команд та льодових майданчиках.

Про оновлений символ українського чемпіонату та маркетингову роботу розповів комерційний директор УХЛ Олексій Брага.

"Ми успішно провели два сезони, і вже в очікуванні старту третього чемпіонату Української хокейної ліги. У нас є деякі досягнення, проте все найяскравіше попереду. У планах - договори з технічними партнерами-виробниками спортивного екіпірування та страховою компанією, яка убезпечить від нещасних випадків всіх гравців і вболівальників на льодових аренах. Також розглядається можливість проведення матчу зірок УХЛ", — розповів Брага.

Запустять і роботу інтернет-магазину.

"Триває робота над організацією інтернет-магазину для всіх шанувальників хокею: там будуть представлені сувенірна продукція, одяг, аксесуари. Для фанатів команд УХЛ ми також готуємо продаж клубних джерсі, щоб кожен міг приходити на хокей в такій же джерсі, в якій виступає улюблена команда", — сказав Олексій Брага.

У планах створення кафе для вболівальників.

"На фінішній прямій запуск проекту Фан-кафе: вболівальники зможуть збиратися в закладах (барах, кафе, ресторанах) і дивитися хокей, отримуючи за це приємні бонуси. Основний акцент у спілкуванні з вболівальниками ми робимо на інтернет: сайт і соціальні мережі. Зараз це дає результат: Українська хокейна ліга входить в топ-10 хокейних ліг світу за підписниками в Facebook",— підсумував комерційний директор УХЛ.

Нагадаємо, сезон розпочнеться матчем між лідерами української першості Донбасом та Кременчуком у п'ятницю, 14 вересня.

А легендарний хокеїст відкриє новий сезон УХЛ.

Джерело - УХЛ.

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