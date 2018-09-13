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ФІФА може зробити правила оренд більш жорсткими

Сьогодні 09:23 448 0
ФІФА може зробити правила оренд більш жорсткими

ФІФА планує переглянути правила оренд гравців, ввівши деякі обмеження.

Про це повідомляє Bild.

Міжнародна федерація футболу може встановити межі щодо кількості гравців, яких можна відправляти по орендах. Це пов’язано зі збільшенням використання орендних угод для обходу правил фінансового Fair play.

Зазначається, що за новими правилами, якщо такі будуть введені, віддати на тимчасове перебування до інших команд можна буде максимум 8 гравців, зокрема 3-4 — в один клуб.

Як виняток можуть бути талановиті вихованці у віці до 21 року, які уклали з клубом довгостроковий контракт.

Такі обмеження можуть сильно вплинути на Ювентус і Челсі. У лондонців, враховуючи гравців академії, наразі в орендах перебувають 40 футболістів.

Нагадаємо, що FIFA запустила голосування за найкращого тренера сезону.

Раніше ФІФА пояснила, чому обрала Модрича найкращим гравцем ЧС-2018.

Джерело - ua-football/ua.

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