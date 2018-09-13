Ворскла суттєво знизила ціну квитків на матч із Зорею

Полтавський клуб зробив шалені знижки на квитки, чим намагається збільшити власну підтримку у матчі проти головного конкурента за місце у єврокубках.

Як розповіли у прес-службі полтавців, на деякі сектори перепуски коштуватимуть лише 5 гривень.

Як відомо, гра відбудеться на День міста Полтави, тому керівництво футбольного клубу Ворскла вирішило зробити подарунок у вигляді неймовірної знижки у сектори від 15 до 20 включно – квиток на матч обійдеться усього у п’ять гривень! Чи це не найкращий стимул, щоб у День Полтави підтримати головну футбольну команду міста супернизькою ціною, – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Ворскли сказав, що задоволений жеребом в ЛЄ

Також, Ворскла дозаявила двох футболістів.

Джерело - np.pl.ua.