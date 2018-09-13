Колишній лікар Роналду розповів секрет ідеальної фізичної форми футболіста

Кріштіану Роналду має чудову фізичну форму задяки тяжкій роботі над собою.
Про це розповів лікар Реала Хуан Карлос.
"Три пункту успіху Кріштіану: правильні тренування, правильне харчування і правильний відпочинок. Різниця між Кріштіану і іншими футболістами полягає в його надзвичайній відданості справі. Він ніколи не зупиняється і завжди працює", – цитує Карлоса Calciomercato.
Нагадаємо, Роналду заробляє у Ювентусі більше, ніж бюджет 10 клубів Серії A.
Раніше Ліонель Мессі прокоментував перехід Роналду з Реалу до Ювентуса.
Джерело - football24.