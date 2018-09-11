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Тренер Металіста-1925 відреагував на відсторонення його від роботи

Сьогодні 22:12 287 0
Тренер Металіста-1925 відреагував на відсторонення його від роботи

Справжні пристрасті точаться у першоліговому Металісті-1925. Головний тренер команди Сергій Валяєв відреагував на відсторонення його від справ.

Емоціями він поділився на своїй сторінці у Facebook.

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"Дякую всім за роботу! Команді успіхів! Я завжди жив і буду жити футбольними критеріями! Бог вам суддя — це моя відповідь вам на те, що я прочитав на сайті на свою адресу! У відповідь не скажу ні слова! Успіхів команді!", — написав Валяєв.

Раніше Валяєв і сам хотів залишити посаду.

Нагадаємо, Металіст-1925 відсторонив тренера від виконання обов'язків.

Джерело - Чемпіон.

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