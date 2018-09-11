Швед присвятив переможний гол дружині та дитині

Нападник збірної України U-21 Мар'ян Швед прокоментував перемогу над Андоррою в матчі відбору на Євро-2019.

Враженнями від гри він поділився в ефірі телеканалу Футбол.

"Емоції після матчу хороші, ми перемогли, виконали завдання. Всі раді, не тільки я. Коли не забив пенальті, то дуже засмутився. Дуже неприємно не забивати пенальті в кінцівці матчу. Але я знав, що заб'ю.. Хотів реабілітуватися. Присвячую дружині та дитині цей гол", — сказав Швед.

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За словами півзахисника у команді знали, що грати проти Андорри буде непросто.

"Андорра сама не грає у футбол і нам не давала. У них вся команда оборонялася, а в атаку вибігали 2-3 гравці. Вони проти всіх суперників так грають. Ми дивилися їхні матчі й аналізували. Дуже важко так грати, коли немає вільних зон. Нам потрібно перемагати в усіх матчах, що залишилися, щоб вийти з групи. Будемо робити все можливе для цього", - Наголосив Швед.

Після зустрічі з Андоррою українцям треба зіграти з Шотландією 13 жовтня і Нідерландами 16 жовтня.

Нагадаємо, Швед забив гол-красень у ворота Андорри.

Джерело - Футбол.