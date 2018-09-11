Екс-динамівець феєрить у своєму новому клубі. ВІДЕО

Дерліс Гонсалес, який виступає за Сантос на правах оренди, продовжує роздавати результативні передачі.

У матчі 24-о туру чемпіонату Бразилії Сантос Дерліса Гонсалеса зустрічався з Параною. На 78 хвилині, за рахунку 1:0 на користь Сантоса екс-хавбек Динамо віддав результативну передачу на Барбозу Габріеля.

Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Сантоса. Команда Гонсалеса посідає 8 місце у чемпіонаті Бразилії.

Раніше, Динамо на два роки віддало Гонсалеса у оренду бразильському Сантосу.

Нагадаємо, парагвайський вінгер вже відзначився за новий клуб дебютним голом.

Джерело - Чемпіон.