Збірна України стала однією з найкращих в цьому сезоні, за цікавим показником

Збірна України увійшла до рейтингу команд, які не програвали у 2018 році.

Про це повідомляє видання GracenoteLive у своєму twitter.

У поточному році національна збірна України провела 6 зустрічей. 2 з них закінчились з нічийним результатом: 1:1 з Саудівською Аравією та 0:0 з Марокко.

Також українці здобули 4 перемоги: 2:1 над Японією, 4:1 над Албанією, а також свіжі у пам’яті звитяги у Лізі націй над Чехією та Словаччиною 2:1 та 1:0 відповідно.

Окрім України ще 4 європейські збірні жодного разу не програли у 2018 році: Іспанія, Румунія, Косово та Андорра.

UEFA countries unbeaten in 2018, minimum 5 matches played:



Spain🇪🇦

Ukraine🇺🇦

Romania🇷🇴

Kosovo🇽🇰

ANDORRA🇦🇩#NationsLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) 10 вересня 2018 р.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - twitter/GracenoteLive.