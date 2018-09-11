Росіяни переконливо обіграли суперників України по Лізі націй. ВІДЕО

Збірна Росії у товариському матчі розгромила суперника збірної України в Лізі націй Чехію.

Збірна Росії вдома приймала збірну Чехії в товариському матчі. Вже після першого тайму господарі вигравали з рахунком 3:0 після дублю Іонова та голу Заболотного.

У другій половині зустрічі росіяни забили ще 2 м'ячі зусиллями Єрохіна та Полоза, тоді як гості відповіли лише влучним ударом Соучека.

Товариські матчі

Росія – Чехія 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Іонов, 2:0 - 24 Заболотний, 3:0 - 29 Іонов, 3:1 - 74 Соучек, 4:1 - 79 Єрохін, 5:1 - 83 Полоз

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - Чемпіон.