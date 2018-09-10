Степаненко: Мені незвично перебувати в опорній зоні

Захисник збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про відмінності гри у клуб та збірній.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Намагалися закривати середину поля, щоб вони грали на фланг. Мені трохи незвично перебувати в опорній зоні, на такій позиції. У клубі ми граємо у два опорники. Там я виконую інші функції. Тому довелося дивитися багато відео, з грою кращих опорників світу, для того щоб краще зрозуміти. У першому матчі часом я грав занадто високо", — розповів Степаненко.