Захисник збірної Словаччини пояснив ситуацію з пенальті в матчі Ліги націй проти України

Захисник міланського Інтера і збірної Словаччини Мілан Шкриняр вважає, що він не порушував правила на вінгері Динамо Вікторі Циганкові.

Про це сказав сам гравець.

"Я не думаю, що це був пенальті. Гравець збірної України прокинув м'яч і опинився переді мною. Я тільки виставив руку, а він відразу впав. Прикро, адже ми всю гру добре оборонялися",- цитує Мілана xsport.ua.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - xsport.ua.