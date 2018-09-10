Гол та асист Гладкого принесли перемогу його команді. ВІДЕО

Український нападник Олександр Гладкий забив дебютний гол за нову команду.

Колишній форвард Динамо та Шахтаря Олександр Гладкий допоміг своєму Різеспору обіграти Гіресунспор у товариському матчі.

Українець на 21-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку та допоміг відзначитися одноклубнику, а його команда здобула перемогу з рахунком 4:2.

Нагадаємо, Олександр Гладкий, який у минулому сезоні захищав кольори Чорноморця, нещодавно підписав контракт з Різеспопром, що виступає у турецькій Суперлізі.

Джерело - youtube/Різеспор.