Мій профіль

Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО

Сьогодні 10:50 1263
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 13:47 50 1
Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли
Вчора 19:25 811
Як Україна здолала Словаччину в Лізі Націй. ВІДЕО
Вчора 19:09 1551
Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО
Вчора 18:08 1238
Україна перемогла Словаччину в Лізі Націй
Вчора 17:49 2387 2
Бій Ломаченка перенесли
Вчора 15:08 1356 1
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
08.09.2018 21:30 857
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
08.09.2018 00:19 1524
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3729 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:50 Футбол Лунін розповів про завдання Леганеса в Прімері 122
13:47 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 50 1
13:18 Футбол Леоненко: Такі пенальті не дають 262
13:04 Футбол Колишній динамівець очолив французький клуб 770
12:51 Футбол Зідан розповів про свою майбутню тренерську кар'єру 797
12:35 Єдиноборства Українець хоче виступати під прапором терористичної організації 1855 2
12:10 Футбол Дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі 818
11:55 Футбол Мораес: Я б хотів виступати за збірну України 520
11:32 Теніс Жоден українець не потрапив у ТОП - 100 в оновленому рейтингу ATP 575
11:11 Футбол Захисник збірної Словаччини пояснив ситуацію з пенальті в матчі Ліги націй проти України 1471
10:50 Футбол Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО 1263
10:32 Теніс Особисті рекорди Цуренко, Ястремської, Калініної та Костюк в оновленому рейтингу WTA 847
10:10 Футбол Гол та асист Гладкого принесли перемогу його команді. ВІДЕО 887
09:50 Футбол Жиру обійшов Зідана в збірній Франції 926
09:28 Футбол Збірна Німеччини переграла Перу. ВІДЕО 626
09:05 Теніс Як Джокович вигравав US Open. ВІДЕО 556
08:43 Футбол Кучук знову може очолити український клуб 1085
08:28 Футбол Португалія зіграє з Італією та інші матчі другого туру Ліги націй 360
08:09 Теніс Джокович втретє за свою кар'єру виграв US Open. ВІДЕО 468
9 Вересня 2018
23:49 Футбол Франція перемогла Голландію у Лізі Націй 1425
23:31 Легка атлетика Українці здобули срібло Континентального кубку зі збірною Європи 938 1
23:13 Футбол InStat назвав найкориснішого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною 1977 1
22:50 Футбол Мораес: Був би щасливий грати за збірну України. ВІДЕО 1362
22:34 Футбол Дубль Еріксена приніс Данії перемогу над Уельсом. Інші матчі Ліги Націй. ВІДЕО 640
22:06 Плавання Українець Говоров з рекордом переміг на етапі Кубка світу в Росії. ВІДЕО 878

Гол та асист Гладкого принесли перемогу його команді. ВІДЕО

Сьогодні 10:10 887 0
Гол та асист Гладкого принесли перемогу його команді. ВІДЕО

Український нападник Олександр Гладкий забив дебютний гол за нову команду.

Колишній форвард Динамо та Шахтаря Олександр Гладкий допоміг своєму Різеспору обіграти Гіресунспор у товариському матчі.

Українець на 21-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку та допоміг відзначитися одноклубнику, а його команда здобула перемогу з рахунком 4:2.

Нагадаємо, Олександр Гладкий, який у минулому сезоні захищав кольори Чорноморця, нещодавно підписав контракт з Різеспопром, що виступає у турецькій Суперлізі.

Джерело - youtube/Різеспор.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()