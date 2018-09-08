Північна Ірландія програла на очах у своїх вболівальників у Лізі націй

Перший тур Ліги націй продовжився сьогодні, 8-го вересня матчем Північної Ірландії і Боснії та Гереговини.

Просто шалене невезіння північно-ірландців, помножене на ефективність боснійців. Господарі переграли суперника абсолютно за всіма компонентам, окрім одного – забили менше голів.

І три очки йдуть в залік саме Боснії та Герцеговини.

Ліга націй

Ліга В. Група 3

8 вересня

Північна Ірландія - Боснія і Герцеговина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Дулевич, 0:2 - 64 Сарич 1:2 - 93 Уільям Грігг.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.

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