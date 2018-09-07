Головко розкритикував молодого півзахисника Динамо

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко не задоволений грою півзахисника Динамо Миколою Шапаренком.

Про це сказав сам наставник команди.

"М'яко кажучи, це був не його день. Потрібно доводити молодим футболістам, що без важкої роботи, без бажання боротися важко буде досягти чогось у футболі. Це й довів сьогоднішній другий тайм", - говорить Олександр

"Якщо ви не підготовлені до нагнітання активності з боку суперника функціонально і ментально, контролювати гру буде важко. Якби суперник сьогодні був більш серйозний, у нас виникли б великі проблеми",- цитує Головка Футбол 1.