Коноплянка подякував уболівальникам за підтримку в матчі з чехами. ФОТО

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відзначив підтримку українських уболівальників у матчі Ліги націй проти Чехії.

Про це написав сам гавець на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй. Забитими голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Євген Коноплянка та Олександр Зінченко.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть 9 вересня проти збірної Словаччини. Зустріч пройде у Львові при порожніх трибунах.

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Джерело - instagram/konoplyanka.official/.