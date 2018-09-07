Коноплянка подякував уболівальникам за підтримку в матчі з чехами. ФОТО

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відзначив підтримку українських уболівальників у матчі Ліги націй проти Чехії.
Про це написав сам гавець на своїй сторінці в Instagram.
"Весь матч відчувалася підтримка дванадцятого гравця. Величезне дякую і з перемогою, Україно!", – написав Коноплянка.
Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй. Забитими голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Євген Коноплянка та Олександр Зінченко.
Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть 9 вересня проти збірної Словаччини. Зустріч пройде у Львові при порожніх трибунах.
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Джерело - instagram/konoplyanka.official/.